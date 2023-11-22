Asya borsaları karışık seyretti
ABD ve Japonya'da piyasaların yarın Şükran Günü nedeniyle tatil olması dünya genelinde işlem hacimlerinin ciddi şekilde düşmesine yol açarken, Asya pay piyasalarında hisse ve sektör bazlı oynaklık öne çıkıyor.
Şükran Günü nedeniyle Nvidia hissesinin pay vadelilerinde önemli bir hareket olmaması Asya'da yarı iletken çip üretici şirket hisselerini baskılarken, beklentilerin üzerinde kar açıklayan internet arama motoru Baidu hisseleri yaklaşık yüzde 5 yukarıda seyrediyor.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,25 artışla 2.511 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 3.050 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi 0,25 değer kazancıyla 33.440 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 primle 148,9 seviyelerinde işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 65.950 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,4 azalışla 17.670 puanda bulunuyor.