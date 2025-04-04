Asya borsaları negatif seyrediyor

ABD'nin önemli ticaret ortaklarıyla sorun yaşaması ticaret savaşlarının derinleşebileceği endişelerini artırırken, bu durum küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki en büyük belirsizlik kaynağı olmaya devam ediyor.

Bu belirsizliklerin etkisiyle Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda konuya ilişkin yaptığı açıklamada, para politikasını belirlerken, bankanın, ABD gümrük vergilerinin ülke ekonomisi üzerindeki etkisini inceleyeceğini söyledi.

Ueda, yüksek vergilerin küresel ve yerel ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

BoJ Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida ise enflasyonun yüzde 2'lik hedefine ulaşma ihtimalinin artması halinde merkez bankasının faiz artırmaya devam edeceğini belirtti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da şubat ayında hane halkı harcamaları yıllık bazda yüzde 0,5 azalarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bölgede siyasi gelişmeler de takip edilirken, Güney Kore'de Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un azline karar verdi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8 düşüşle 33.762 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 azalışla 2.465 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 azalışla 75.573 puanda bulunuyor.

Çin'de ve Hong Kong'da piyasalar tatil sebebiyle bugün kapalı olacak.