  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Asya borsaları negatif seyrediyor
Takip Et

Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsalarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifeler sonrasında satış baskısı etkili olmayı sürdürüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Asya borsaları negatif seyrediyor
Takip Et

ABD'nin önemli ticaret ortaklarıyla sorun yaşaması ticaret savaşlarının derinleşebileceği endişelerini artırırken, bu durum küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki en büyük belirsizlik kaynağı olmaya devam ediyor.

Bu belirsizliklerin etkisiyle Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda konuya ilişkin yaptığı açıklamada, para politikasını belirlerken, bankanın, ABD gümrük vergilerinin ülke ekonomisi üzerindeki etkisini inceleyeceğini söyledi.

Ueda, yüksek vergilerin küresel ve yerel ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

BoJ Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida ise enflasyonun yüzde 2'lik hedefine ulaşma ihtimalinin artması halinde merkez bankasının faiz artırmaya devam edeceğini belirtti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da şubat ayında hane halkı harcamaları yıllık bazda yüzde 0,5 azalarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bölgede siyasi gelişmeler de takip edilirken, Güney Kore'de Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un azline karar verdi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8 düşüşle 33.762 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 azalışla 2.465 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 azalışla 75.573 puanda bulunuyor.

Çin'de ve Hong Kong'da piyasalar tatil sebebiyle bugün kapalı olacak.

Finans
Küresel piyasalarda satış baskısı devam ediyor
Küresel piyasalarda satış baskısı devam ediyor
Trump'ın gümrük vergileri sonrası New York borsası sert düşüşle açıldı
Trump'ın gümrük vergileri sonrası New York borsası sert düşüşle açıldı
Trump’ın gümrük vergileri piyasaları salladı
Trump’ın gümrük vergileri piyasaları salladı
Tarifelere doğrudan dahil edilmemesine karşın baz metallerde satış baskısı öne çıktı
Tarifelere doğrudan dahil edilmemesine karşın baz metallerde satış baskısı öne çıktı
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Asya borsaları negatif seyrediyor
Asya borsaları negatif seyrediyor