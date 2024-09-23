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Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Haber Merkezi
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Asya borsaları pozitif seyrediyor
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Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta gerçekleştirdiği 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından ülkede ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin öne çıkması risk iştahını beslemeye devam ediyor.

Asya'da haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir hakim oluyor. Çin Merkez Bankasının (PBoC) 14 günlük repo faiz oranını 10 baz puan düşürerek yüzde 1,85'e çekmesi Çin'de ekonomiyi destekleyici adımların devam edebileceği yönündeki beklentileri destekledi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Kazuo Ueda'nın cuma günü bankanın faiz artırımları için acelesi olmadığını açıklamasının ardından dolar/yen paritesi yeniden yükseliş eğilimine girerken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 144 seviyesinde seyrediyor.

Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı durumdayken Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselişle 18.275 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 2.596 puanda ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 primle 2.748 puanda işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,2 kazançla 84.673 puanda bulunuyor.

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