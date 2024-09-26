Asya borsaları pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ve Avrupa merkez bankası (ECB) başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı açıklamalar öncesinde karışık seyrederken, ABD'de açıklanacak büyüme verileri de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Asya tarafında ise yeni işlem gününde pozitif bir seyir hakim. Dün ABD'de açıklanan Micron Technology'nin gelir beklentilerini yükseltmesi sonrası Asya'daki teknoloji hisselerinde artış dikkati çekti.

Analistler, Micron Technology'nin açıklanan gelir tahmininin çip endüstrisinin geleceğine yönelik umutları beslediğini ifade ederek, söz konusu gelişmelerin Asya tarafında faaliyet gösteren yarı iletken üreticilerinin kar beklentilerini de yukarı yönlü etkileyebileceğini söyledi.

Bunun yanı sıra, Çin Merkez Bankası (PBoC) Pan Gongşıng Çin'in büyük devlet bankalarına 1 trilyon yuan tutarında sermaye enjekte edeceğini belirtirken, bu adıma ilişkin bir tarih vermedi.

Öte yandan, dün OECD tarafından açıklanan Ekonomik Görünüm Raporu'nda Çin ekonomisine ilişkin bu yıl ve 2025 büyüme tahmini sırasıyla yüzde 4,9 ve yüzde 4,5 ile değişiklik göstermedi.

Japonya ekonomisinin ise 2024 büyüme tahmini 0,5'ten yüzde -0,1'e düşürülürken, 2025 büyüme tahmini yüzde 1,1'den yüzde 1,4'e yükseltildi.

Dolar/yen paritesi ise dün günü yüzde 1,1 değer kazancıyla 144,78 seviyesinde tamamlarken, şu sıralarda yatay seyirle 144,8 seviyesinde bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,4 artışla 38.825 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,9 değer kazancıyla 2.671 puanda kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 3,1 kazançla 2.986 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,4 artışla 19.765 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,3 artışla 85.424 puanda işlem görüyor.