Asya borsaları pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda tarifelerde müzakerelerin gerçekleşebileceğine yönelik gelişmeler iyimserlik oluşturdu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Şigeru İşiba'nın telefon görüşmesi tarife müzakerelerine ilişkin alınan ılımlı sinyaller ve Çin yönetiminin piyasayı destekleyici adımlarıyla bölgede alış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

Japonya Başbakanı İşiba ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Trump, İşiba'ya "Ülkelerini ABD ürünlerine açmaları gerekeceğini" söylediğini aktardı.

Trump, Japonya'ya neredeyse hiç otomobil satmadıklarını ama bu ülkenin ABD'ye otomobil sattığını dile getirerek, Japonya'nın ABD'nin tarım ürünlerini de almamasından yakındı.

Bu doğrultuda, Güney Kore'de Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-so da hükümetin, Ticaret Bakanı'nı müzakereler için en kısa sürede ABD'ye göndereceğini açıkladı.

Öte yandan Trump, Çin'in karşılıklılık esaslı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergisini geri çekmemesi halinde bu ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını yineledi.

Çin Ticaret Bakanlığı ise Trump'ın gümrük vergilerini artırma tehdidine kararlılıkla karşı çıktıklarını vurgulayarak, kendi hak ve çıkarlarını korumak için karşı tedbirler alacaklarını açıkladı.

Açıklamada, ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerini artırma tehdidinin "hata üstüne hata" olduğu kaydedilerek, "Çin bunu asla kabul etmeyecektir. ABD kendi yolunda ısrar ederse Çin sonuna kadar mücadele edecektir." ifadelerine yer verildi.

Bu gelişmelere ek olarak Çin devlet fonunun piyasaları desteklemesi haber akışında öne çıktı.

Çin Merkez Bankası (PBOC) yetkilileri söz konusu fonun piyasalarda varlıklarını artırmasını kesin şekilde desteklediklerini belirterek, fona gerektiği takdirde yeterli merkez bankası kredi desteği sağlamaya hazır olduklarının altını çizdi.

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da cari işlemler dengesi şubat ayında 4 trilyon 61 milyar yen fazla verirken aynı döneme ilişkin dış ticaret fazlası 713 milyar yen oldu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 6 yükselişle 33.012 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 artışla 3.114 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 kazançla 2.334 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 primle 20.048 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 yükselişle 74.075 puandan işlem görüyor.