Asya borsaları pozitif seyrediyor

Geçen hafta teknoloji ile yapay zeka şirketlerine ilişkin endişeler ve Fed'in politikalarına dair belirsizliklerden dolayı borsalarda görülen düşüşler, yatırımcılar için alım fırsatı sundu.

Yıl sonunda hisse senedi piyasalarında ralli olacağına ilişkin beklentiler küresel piyasalarda risk iştahının artmasını sağlarken, yatırımcıların yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin hisselerine yönelik yükseliş beklentilerini sürdürmesi de küresel piyasaları olumlu etkiledi.

Özellikle sermaye harcamalarının kısa vadeli getirileri aşabileceği endişeleriyle baskı altına giren çip üreticisi şirketlerin hisseleri, yapay zeka ve veri merkezlerine ilişkin talebin güçlü kalmaya devam edeceğine dair beklentilerle toparlandı.

Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi son 26 yılın zirvesinde

New York borsasında cuma günü görülen yükselişler haftanın ilk işlem gününde Asya borsalarına taşındı. Japonya Merkez Bankasının (BoJ), politika faiz oranını 30 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 0,75'e çıkarmasının ardından Japonya piyasaları Asya tarafının odak noktası olmaya devam ediyor.

Bankanın faiz artırımlarına karşın piyasalarda parasal sıkılaşmanın yeterli olmadığına dair görüşlerle dolar/yen paritesi 157 seviyelerinde seyrederken, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,097'yle 1999 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın cuma günü yaptığı açıklamada bir sonraki faiz artırımının hızı ve zamanlaması için net sinyal vermemesi ve kararların verilere bağlı olacağını ve toplantıdan toplantıya bakacaklarını söylemesi yendeki zayıflığın ve tahvil faizlerindeki yükselişin sürmesine neden oldu.

Yende devam eden zayıflıkla beraber döviz kuruna müdahale edilebileceğine yönelik öngörüler de öne çıkıyor.

Çin gösterge faizi sabit tuttu

Öte yandan, Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını da yüzde 3,5'te sabit tuttu.

Kredi faiz oranlarında en son Mayıs 2025'te 10'ar baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e çekilmişti.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,84 yükselişle 50.420,5 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,12 artışla 4.005,9 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,65 değer kazancıyla 3.900 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışının hemen üzerinde 25.695 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,60 kazançla 85.437 puanda seyrediyor.