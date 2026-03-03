Asya devlet tahvilleri Orta Doğu gerilimiyle satış baskısı altında
Orta Doğu’daki çatışma Asya tahvil piyasalarında satış baskısını artırdı. Yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonu tetikleyerek bölge merkez bankalarını daha hızlı faiz artışına zorlayabileceği beklentisiyle 10 yıllık Japon, Avustralya ve Yeni Zelanda tahvillerinde faizler yükseldi, fiyatlar geriledi.
Asya devlet tahvilleri, Orta Doğu’daki çatışmanın petrol fiyatlarını yükselterek bölge merkez bankalarının faiz artışlarını hızlandırabileceği endişeleriyle değer kaybetti.
10 yıllık Japon devlet tahvillerinin faizi 6 baz puan yükselerek yüzde 2,120’ye çıktı. 10 yıllık Avustralya devlet tahvilleri 9 baz puan artışla yüzde 4,7260 olurken, 10 yıllık Yeni Zelanda tahvilleri 5 baz puan yükselerek yüzde 4,4000 seviyesine ulaştı. Faizler yükseldikçe tahvil fiyatları düşer.
ABD Başkanı Donald Trump, İran rejimine yönelik askeri operasyonun 4–5 hafta daha sürebileceğini belirtirken, Dışişleri Bakanı Marco Rubio İran’ın ABD’ye saldırı planladığını ve Amerikan kuvvetlerinin "yakın tehditten" korunması gerektiğini söyledi.
ING ekonomistleri, artan enerji maliyetleri, lojistik aksaklıklar ve genel güven şokunun küresel ticaret hacmine ciddi bir darbe vurabileceğini belirtti. Commerzbank Research analistleri, piyasanın Orta Doğu kaynaklı jeopolitik enflasyon şokuna doğru kaydığını, yükselen enerji fiyatlarının tahvillerde güvenli liman talebini gölgede bıraktığını ifade etti.
Hürmüz Boğazı’ndaki tehditler nedeniyle Brent petrol, salı günü yüzde 2,4 artışla varil başına 79,63 dolara yükseldi. Batı Teksapetrolü de yüzde 2,0 artışla 79,63 dolara ulaştı.
Asya hisse senetleri karışık seyir izledi. Japon Nikkei Endeksi yüzde 2,3 düşerken, Güney Kore Kospi yüzde 4,7 geriledi. Hong Kong Hang Seng yüzde 0,3, Şanghay Bileşik Endeksi yüszde 0,1 ve CSI 300 yüzde 0,13 geriledi.
Lojistik ve nakliye hisseleri güçlü yükseldi. Çinli Cosco Shipping yüzde 10, Tayvanlı Evergreen Marine Corp. yüzde 3,1 ve Wan Hai Lines yüzde 4,9 değer kazandı.