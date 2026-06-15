Asya hedge fonlarında yüzde 100'ü aşan getiri

Reuters'e bilgi veren piyasa katılımcıları, yarı iletken üretim zincirinin neredeyse tamamını kapsayan Asya'daki fonların arz kısıtlarını daha erken tespit ettiğini ve yapay zekânın farklı alanlarındaki fırsatlardan yararlandığını belirtti. İran savaşının yol açtığı dalgalanmalara karşın artan talep ve sınırlı arz, Japonya, Güney Kore ve Tayvan borsalarını rekor seviyelere taşıdı.

Hong Kong merkezli WT Asset Management'ın China Focus uzun-kısa fonu, mayıs ayında yüzde 20'den fazla yükselerek mayıs sonu itibarıyla yılbaşından bu yana yüzde 103 net getiri kaydetti. Şirketin yalnızca uzun pozisyonlardan oluşan fonundaki artış ise yüzde 67,5 oldu. Yapay zekâ donanımı ile Hua Hong Semiconductor ve Zhipu AI olarak da bilinen Knowledge Atlas gibi Çinli teknoloji şirketlerine yapılan yatırımlar performansa katkı sağladı. Knowledge Atlas hisseleri, ocak ayındaki Hong Kong kotasyonunun ardından yılbaşından bu yana yüzde 1.000'den fazla yükseldi. Wong Tongshu tarafından yönetilen WT'nin varlıkları yaklaşık 10 milyar dolara ulaştı.

2025'te kurulan Hong Kong merkezli E20 Capital, ilk 5 ayda yüzde 136 net kazanç elde etti. Bellek, optik ve merkezi işlemci şirketlerindeki pozisyonlar, şirketin 2 milyar dolarlık Global Opportunity Investment Fund'ının getirilerini destekledi. Teknoloji yatırımlarıyla tanınan Trivest Advisors da aynı dönemde yüzde 88,9 kazanç kaydetti.