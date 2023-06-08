Asya hisseleri Fed faiz artırımı endişesiyle düştü

Asya hisseleri ABD merkez bankası Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz tetiğine basacağı endişeleri nedeniyle kırmızıda seyrediyor.

Perşembe günü ilk seansta Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerinin en geniş endeksi MSCI, yüzde 0,53 düşerken, Japon Nikkei yüzde 0,08 yükseldi. Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,09 geriledi.

KANADA'DA FAİZLER 22 YILIN ZİRVESİNDE

Kanada Merkez Bankası (BoC) Çarşamba günü gecelik faiz oranını 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75'e çıkararak piyasaları şaşırttı ve yatırımcılar aşırı ısınan ekonomiyi ve inatla yüksek seyreden enflasyonu düşürmek için önümüzdeki ay bir artış daha bekliyor.

BoC'nin bu hamlesi, Avustralya Merkez Bankası'nın da bu hafta başında faiz oranlarını artırarak piyasaları şaşırtmasının ardından geldi. Avustralya Merkez Bankası da artan fiyat baskılarını hafifletmek için daha fazla faiz artırımı uyarısında bulundu.

Saxo Markets müşterilerine gönderdiği notta, arka arkaya iki merkez bankasının şahin bir sürpriz yaparak önümüzdeki hafta bir Fed sürprizi riskini artırdığını söyledi.

CME Fed izleme aracına göre, piyasalar Fed'in önümüzdeki hafta fazileri sabit bırakması ihtimalini bir gün önceki yüze 78'e kıyasla yüzde 68 olarak fiyatlıyor. Yatırımcılar ise temmuz ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımı fiyatlıyor.

Reuters anketine katılan ekonomistler, Fed'in 13-14 Haziran toplantısında faiz artırmamasını bekliyor, ancak önemli bir azınlık bu yıl en az bir artış daha öngörüyor.

2-7 Haziran tarihleri arasında ankete katılan 86 ekonomistin 78'i olmak üzere ekonomistlerin yüzde 90'ından fazlası Federal Açık Piyasa Komitesi'nin federal fon oranını % 5,00- % 5,25 seviyesinde tutacağını söyledi.

Öte yandan Çin hisseleri yüzde 0,3 gerilerken, Hong Kong'un Hang Seng Endeksi (HSI) yüzde 0,57 düştü.

Çarşamba günü açıklanan verilere göre Çin'de Mayıs ayı ihracatı yıllık bazda %7,5 gerileyerek ocak ayından bu yana en büyük düşüşü yaşadı. Analistlerin beklentisi yüzde 0,4'lük düşüştü.

JAPON BÜYÜMESİ YENE DOPİNG OLDU

Küresel döviz piyasasında, ABD para birimini başlıca altı emsali karşısında ölçen dolar endeksi yüzde 0,029 gerilerken, euro yüzde 0,09 artışla 1,0707 dolar oldu.

Yen, revize edilen verilerin Japonya ekonomisinin Ocak-Mart döneminde düşünülenden daha fazla büyüdüğünü göstermesinin ardından yüzde 0,14 güçlenerek dolar başına 139,91 seviyesine yükseldi.

ABD ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,03 artışla varil başına 72,55 dolara yükselirken, Brent tipi ham petrolün varili günlük yüzde 0,03 düşüşle 76,93 dolara seviyelerinde seyrediyor.

Altın fiyatları bir önceki seanstaki yüzde 1'lik düşüşün ardından perşembe günü nispeten yatayda seyrediyor. Spot altın yüzde 0,3 artışla ons başına 1.944,85 dolara yükseldi. ABD vadeli altın kontratları ise 0,02 artışla ons başına 1.943,10 dolara yükseldi.

Bitcoin Asya seansında sabitlendi. Gece boyunca yüzde 3 düştükten sonra 26.445 seviyelerinde seyrediyor.