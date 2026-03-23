Asya hisselerinde sert fren: Hedge fonlar satışa geçti

Küresel hedge fonların geçen hafta gelişen Asya piyasalarındaki hisse satışları, artan riskten kaçış eğilimiyle birlikte Nisan 2025’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Reuters tarafından görülen Goldman Sachs müşteri notuna göre satışların büyük bölümü açığa satışlardan oluştu.

19 Mart Perşembe gününe kadar olan haftayı kapsayan verilere göre satışlar ağırlıklı olarak Tayvan, Güney Kore ve Hindistan piyasalarında yoğunlaşırken, Çin hisselerinde açığa satışlar görece sınırlı kaldı.

Notta, İran’daki savaşın şiddetlenmesiyle tüm büyük bölgelerde net satış görüldüğü, dolar bazında en güçlü çıkışların Kuzey Amerika ve gelişen Asya piyasalarında gerçekleştiği belirtildi. Buna rağmen hedge fonların gelişen Asya’ya toplam maruziyeti tarihî zirvelere yakın seviyelerde kalmaya devam etti.

Yıl başından bu yana Güney Kore ve Tayvan, özellikle yarı iletken sektörüne yönelik güçlü talep sayesinde en iyi performans gösteren piyasalar arasında yer aldı. Yatırımcılar, yapay zekâ talebindeki artış beklentisiyle Samsung Electronics, SK Hynix ve TSMC gibi şirketlere yöneldi.

Öte yandan Brown Brothers Harriman (BBH), İran savaşının piyasalarda yarattığı etkilerin mali şokları artırabileceği uyarısında bulundu. Kuruma göre kamu borcunun giderek daha fazla hedge fonlar tarafından tutulması, kaldıraçlı ve likiditeye duyarlı yapı nedeniyle piyasa hareketlerinin daha hızlı ve sert şekilde yayılmasına yol açabilir.