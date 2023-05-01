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Asya'da Nikkei endeksi günü yükselişle tamamladı

Tatil dolayısıyla kapalı olan Asya borsalarında sadece Japonya'da Nikkei endeksi işlem görürken, endeks günü yükselişle kapattı.

Haber Merkezi
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Çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararı öncesi yükseliş eğiliminde hareket eden Nikkei endeksi, haftanın ilk gününü yüzde 0,92 artışla 29.123 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi de yüzde 0,5 değer kazanarak 136,9 seviyesine çıktı.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisanda 49,5 ile beklentiler doğrultusunda geldi.

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