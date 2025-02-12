  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Ata Yatırım, faizsiz finansman araçları sunmaya hazırlanıyor
Takip Et

Ata Yatırım, faizsiz finansman araçları sunmaya hazırlanıyor

Ata Yatırım, faizsiz finansman alanında bir adım atarak, katılım finansına yönelik yeni oluşumu Ata Varlık Kiralama A.Ş.’yi kurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ata Yatırım, faizsiz finansman araçları sunmaya hazırlanıyor
Takip Et

Kira sertifikası ihraçlarına odaklanan Ata Varlık Kiralama A.Ş., yatırımcılara orta ve uzun vadeli sabit getirili yatırım fırsatları sunmayı ve dönemsel getiri ödemeleri sağlamayı amaçlıyor. Faizsiz finansmana yönelik talebi karşılamanın yanı sıra, yatırımcılara güvenilir ve alternatif finansal çözümler sunmayı planlıyor.

“Güven veren çözümler, Ata Yatırım’ın DNA’sında var”

Faizsiz finansmanın Türkiye’de giderek büyüyen bir alan olduğunu vurgulayan Ata Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Can, "Güven veren finansal çözümler üretmek, DNA’mızda var. Ata Varlık Kiralama olarak, güçlü sermaye yapımız ve kurumsal yönetim anlayışımızla, kira sertifikası ihraç ve yatırımlarını rekabetçi komisyon oranlarımızla ulaşılabilir hâle getiriyoruz” dedi.

Ata Yatırım’ın sektördeki deneyimi ve kurumsal altyapısının bu alandaki hedeflerini gerçekleştirmede önemli bir avantaj sağladığını belirten Hamit Can, Ata Varlık Kiralama’nın sadece bireysel değil, kurumsal yatırımcılar için de önemli bir alternatif sunacağını ifade etti.

Fitch'ten Türk İslami bankaları için 2025 tahminiFitch'ten Türk İslami bankaları için 2025 tahminiEkonomi

 

Finans
Enerjisa Enerji'den tüm zamanların en büyük tahvil ihracı
Enerjisa Enerji'den tüm zamanların en büyük tahvil ihracı
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar ABD'deki enflasyon verisine odaklandı
Küresel piyasalar ABD'deki enflasyon verisine odaklandı
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (12 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları)
Altın zirveden geriledi
ING Türkiye, 199 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı
ING Türkiye, 199 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı