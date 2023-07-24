Atakey'den 1.1 milyar liralık halka arz

TFI TAB Gıda Yatırımları altında faaliyet gösteren Atakey Patates'in 39.5 TL fiyat ile halka arz edilen 28.2 milyon TL nominal değerli paylarının satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 1.1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirketin halka arzı 19-20-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilirken, halka açıklık oranı da yüzde 20.34 oldu.

Halka arza aracılık eden İş Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamada, halka arza 4.97 kat talep geldiği belirtilerek, dağıtımın %80'inin yurt içi bireysel yatırımcıya, %20'isinin de yurt içi kurumsal yatırımcıya gerçekleştirildiği ifade edildi.

Şirketin Borsa İstanbul'un onayına bağlı 27 Temmuz'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.