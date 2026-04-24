Ateşkes risk iştahını artırdı: Carry trade geri döndü

İran savaşında belirsizlikler sürerken, ateşkesle piyasalarda risk iştahı yeniden canlandı. Bu da DoubleLine Capital ve Van Eck Associates gibi kurumları yeniden carry trade stratejisine yöneltiyor.

Düşük faizli para birimleri üzerinden borçlanarak, yüksek faizli para birimlerine yatırım yapmaya yönelik olan carry trade stratejisi, savaşın petrol fiyatlarını artırmasıyla güç kazanmış olan Brezilya Reali ve Kolombiya Pezosu gibi para birimlerini desteklemişti. Jeopolitik gerilimlerin “görece” azalmasıyla bu strateji daha da öne çıktı.

Citigroup ve Goldman Sachs öneriyor

Bloomberg'in haberine göre, döviz, tahvil ve hisse piyasalarındaki oynaklığın düşmesi, yatırımcıların 2024’te olduğu gibi ani kur hareketleriyle zarar etme riskinin azaldığına inanmasına yol açıyor. O dönemde carry trade sert şekilde çökmüş ve piyasaları sarsmıştı.

Citigroup ve Goldman Sachs gibi bankalar, haftalardır bu stratejinin farklı versiyonlarını önermeye devam ediyor. Japon yeni üzerinden borçlanarak Brezilya reali, Kolombiya pezosu ve Türk lirasından oluşan bir sepete yatırım yapma stratejisi 2026’da yatırımcılara yaklaşık %12 kazanç sağladı.

“Carry yeniden kontrolü ele aldı” diyen RBC Capital Markets Stratejisti Luis Estrada, piyasaların kayıpları çok hızlı telafi ettiğini ve bu nedenle yatırımcıların korunma stratejilerinden getiri arayışına yöneldiğini, volatilitenin ise düşmeye devam ettiğini belirtti.

Van Eck Stratejisti Anna Wu, savaşın sona ereceği algısının şu anda temel senaryo haline geldiğini belirtti. Wu, bunun fazla iyimser olabileceğini belirtse de özellikle Güney Amerika para birimlerinin emtia bağlantıları sayesinde carry trade açısından cazip olduğunu ifade etti.

Türk Lirası da öne çıkıyor

RBC, Brezilya Reali’nin yen ve Şili Pezosu karşısında değer kazanacağına yönelik pozisyon önerirken, Citigroup Meksika Pezosu, real ve Türk Lirası’nı öne çıkarıyor.

Goldman Sachs ise dolar karşısında lira ve Nijerya Nairası’nı da içeren eşit ağırlıklı bir para birimi sepetini tavsiye ediyor.

DoubleLine portföy yöneticisi Valerie Ho da Orta Doğu dışındaki enerji ihracatçısı gelişen ülke para birimlerinin, özellikle yüksek reel getiri sunanların, güçlü performansını sürdürebileceğini ve realin piyasanın favorisi haline geldiğini söylüyor.

Bununla birlikte, Orta Doğu’daki durumun kırılganlığı nedeniyle volatilite hızla geri dönebilir. Barış görüşmelerinin duraksamasıyla birlikte ABD hisseleri düşerken petrol fiyatları yeniden yükseldi. TCW Group’tan Jamie Patton’a göre yatırımcılar fazla rahat davranıyor ve riskler yeterince fiyatlanmıyor.