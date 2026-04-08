Ateşkes sonrası piyasalarda “rahatlama rallisi”

Franklin Templeton’dan Stephen Dover, Başkan Trump’ın İran ile ateşkes ilanının ardından piyasaların “savaş primini çözmeye” başladığını söyledi. Dover’a göre ilk etkiler, petrol fiyatlarının düşmesi, enflasyon endişelerinin azalması ve enerji kaynaklı büyüme şokunun olasılığının gerilemesi. Bu da hisse senetlerini yukarı taşıyor.

Ancak Dover bunun bir “rahatlama rallisi” olduğunu, kalıcı bir yeniden değerleme anlamına gelmediğini vurguladı.

“Henüz zafer ilan etmeyin” diyen Dover, gerçek zamanlı göstergelere odaklanılması gerektiğini belirtti. Ona göre petrol fiyatları, tanker trafiği ve deniz taşımacılığı koşulları siyasi manşetlerden daha fazla bilgi verecek.