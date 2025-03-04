Attila Köksal’dan çarpıcı analiz: 100 TL, milyonlara nasıl dönüştü?
FODER Danışma Kurulu Üyesi Attila Köksal, yaptığı getiri hesaplamasını, 1986’dan bu yana farklı yatırım araçlarında değerlendirilen 100 TL’nin bugünkü karşılığı için “İnanılması zor, değil mi?” sözleriyle paylaştı.
Finansal Okuryazarlık ve İletişim Derneği (FODER) Danışma Kurulu Üyesi Attila Köksal, yaptığı getiri hesaplamasını paylaştı.
1986 yılında 100 lirası olan birinin borsa, altın, dolar, mevduat yatırımlarından kazancını hesaplayan Köksal, getirileri karşılaştırdı. Borsadaki getiri diğer tüm yatırımları geride bıraktı.
Köksal’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tablo şu şekilde oldu:
Borsaya 1986’da yatırılan 100 lira 247 milyonun üzerinde bir değere ulaşırken, dolar mevudatta 61 milyon, altında 48 milyon, TL mevduatta yaklaşık 18 milyon ve yastık altı dolarda 6 milyon lira oldu.
Enflasyonla 1986’daki 100 TL’nin değeri 2025’te 23 milyon 266 bin 816 TL oldu.
Üst düzey eski yatırım bankacısı Attila Köksal, getiriler için şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bakın, 1986 yılında 100 TL olan birikiminiz yıllar içinde hiçbir değişiklik yapmadan aşağıdaki yatırım araçlarında değerlense idi bugün hangi düzeye ulaşıyordu. İnanılması zor, değil mi?”
Bakın, 1986 yılında 100 TL olan birikiminiz yıllar içinde hiçbir değişiklik yapmadan aşağıdaki yatırım araçlarında değerlense idi bugün hangi düzeye ulaşıyordu.— Attila Koksal (@AttilaKoksal) March 3, 2025
İnanılması zor, değil mi? https://t.co/da9u1QZYnU pic.twitter.com/SEdX8fKr3B