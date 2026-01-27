Avrupa borsaları Almanya hariç pozitif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 610,9 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 10.174 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 önceki kapanışının hemen üstünde 8.133 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,2 kazançla 17.708 puan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 45.052 puan seviyesinde bulunurken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 24.874 puandan işlem görüyor.

Avrupa Birliği (AB) ve Hindistan arasında bir ticaret anlaşmasının olacağına ilişkin beklentiler bölgedeki risk iştahını destekliyor.

Uzun zamandır yapılması beklenen ticaret anlaşmasının Trump'ın küresel ticaret alanında attığı tarife adımlarına karşı tarafların daha dirençli olmasına katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Söz konusu anlaşmayla sanayi ve tüketim mallarında karşılıklı olarak gümrük vergilerinin düşürüleceği fakat bazı tarım ürünlerinin kapsam dışında kalması bekleniyor. Bunlara ek olarak, anlaşmayla birlikte AB menşeli otomotivlerin daha geniş bir pazar hacmine ulaşması tahmin ediliyor.

Analistler, son yıllarda Çin etkisiyle güç kaybeden Avrupalı otomotiv üreticilerinin yapılan ticaret anlaşmasıyla satışlarının artabileceğini belirtirken, anlaşmanın detaylarının yatırımcıların hisse ve sektör tercihlerinde etkili olacağını söyledi.

Bununla birlikte bölgede politika yapıcıların emisyon düzenlemelerini gevşetme önerilerine karşın, 2025'in aralık ayında tamamen elektrikli otomobil satışları ilk kez benzinli otomobil satışlarını geride bıraktı.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının, ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Conference Board tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.