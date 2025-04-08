Avrupa borsaları artıda açıldı

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,5 yükselişle 481 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,4 artışla 20.040 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 değer kazancıyla 7.999 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2 primle 33.517 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 kazançla 11.891 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,9 yükselişle 7.056 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, tarife restleşmeleri sonrası oluşan satış baskısının ardından, müzakere iyimserliklerinin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir öne çıkarken, ABD tarifelerine yönelik müzakere adımlarına yönelik haber akışı yatırımcıların odağında.

Dün açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile tarifeleri müzakere etmek istediklerini, bunun olmaması halinde karşı tedbirler uygulamaya hazır olduklarını söyledi.

ABD ile sorunları gidermek için müzakere etmeye hazır olduklarına vurgu yapan von der Leyen, ABD'ye endüstriyel mallar için "sıfıra sıfır" tarifeler teklif ettiklerini belirtti.

Von der Leyen, Avrupa'nın her zaman iyi bir anlaşmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

"Karşı önlemlerle yanıt vermeye ve çıkarlarımızı savunmaya da hazırız." uyarısında bulunan von der Leyen, AB'nin ticaretin yeniden yönlenmesi yoluyla dolaylı etkilere karşı kendisini yeni kurulacak İthalat Gözetim Görev Gücü ile koruyacağını söyledi.

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic de ABD'nin uygulamaya koyduğu AB'ye yönelik tarifeleri müzakere etmek istediklerini bildirdi.

Sefcovic, AB üyesi ülkelerin ticaret bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantı bitiminde yaptığı açıklamada "En önemli ortağımız olan ABD ile ticaret durumu zor bir noktada. Tarifeler, AB'nin ABD'ye 380 milyar Euro değerindeki ihracatını etkiliyor." dedi.

ABD'nin tarifeleri taktiksel bir adım olarak değil, düzeltici bir önlem olarak gördüğünü anlatan Sefcovic, "Amerikalı ortaklarımız hazır olduğunda müzakere masasına oturmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Analistler, AB tarafının ortaya koyduğu müzakere odaklı tavrın ticaret savaşlarının şiddetlenebileceği endişelerine yönelik riskleri azalttığını kaydederek, AB ve ABD arasındaki görüşmelere yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.