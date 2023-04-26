Avrupa borsaları düşüşle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.884 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 7.504 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 27.107 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 9.266 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,6 azalışla 1,0980 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1,1010 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, artan resesyon endişeleriyle bir süredir devam eden yön arayışının ardından satış ağırlıklı bir seyrin öne çıktığını ifade ederek, ABD'de yoğunlaşan bilanço takviminin yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin dünyada artan resesyon riskine karşın faiz artırmaya devam edeceklerine yönelik açıklamalarının risk algısını desteklediğini aktaran analistler, Banka'nın gelecek ay atacağı faiz adımının büyüklüğüne ilişkin soru işaretlerinin fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 25 baz puan faiz artıracağına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz artış ihtimali de yüzde 31 seviyesinde bulunuyor. Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puan faiz artıracağı öngörüleri güçlü kalmaya devam ediyor.

Analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, dış ticaret açığı ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da GfK tüketici güven endeksi mayısta eksi 25,7 ile beklentileri aştı.