Avrupa borsaları düşüşle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 7.250 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 azalışla 7.120 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 9.216 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 27.687 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,11 değer kaybıyla 1.0867 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1,0880 seviyesinde dengelendi.

Küresel piyasalar, ABD'deki güçlü ekonomik görünümün reel faizleri yukarı çeken etkisi ve Çin'de ekonomik aktiviteye yönelik süregelen endişelerle negatif seyrini sürdürürken, bugün gözler Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Bölge genelinde enflasyonun hala hedeflenen seviyelerin çok üzerinde olmasına karşın ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve bölgenin en önemli ticaret ortağı olan Çin'e yönelik olumsuz haber akışı risk algısını desteklemeye devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) "şahin" adımlarına ara vereceğine yönelik beklentiler güç kaybetmeye devam ederken, Banka'nın gelecek ay politika faizini yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülüyor. Dünkü fiyatlamalarda faiz artırım ihtimali yüzde 50 seviyesinde bulunuyordu.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de perakende satışlar temmuzda aylık yüzde 1,2 ve yıllık yüzde 3,2 azalarak beklentilerin altında kaldı.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi.