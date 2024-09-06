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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Haber Merkezi
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Avrupa borsaları düşüşle açıldı
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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 kayıpla 509 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 18.446 puan seviyesinde bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 8.199 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 azalışla 33.490 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 7.397 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 11.207 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişesini beslemesiyle negatif bir seyir izlerken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi yüzde 2,4 azalış ile beklentilerin altında gerçekleşirken, ülkenin dış ticaret fazlası temmuzda 16,8 milyar avro oldu.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançların takip edileceğini bildirdi.

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Avrupa borsaları düşüşle açıldı