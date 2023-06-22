Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, faiz artış kararlarının ardından düşüşle kapandı.
Avrupa borsaları; İngiltere, İsviçre ve Norveç merkez bankalarının faiz artışlarının ardından haftanın dördüncü işlem gününde düşüşle kapandı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,51değer kaybederek 454,7 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,22 düşüşle 15.988,16 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 değer kaybıyla 7.203,28 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76 düşüşle 7.502,03 puana indi.
İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi, yüzde 0,72 gerileyerek 27.410,08 puan oldu.
Euro/dolar paritesi TSİ 20.09 itibarıyla yüzde 0,29 değer kaybıyla 1,095 seviyelerinden işlem gördü.
Bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 5'e çıkardı. Bankanın 50 baz puan artışına ilişkin beklenti, dün açıklanan enflasyon verileri sonrası güçlenmişti.
İngiltere'de yıllık enflasyon mayısta yüzde 8,7 ile sabit kalırken, çekirdek enflasyon yüzde 7,1'e yükselmişti.
BoE'nin yanı sıra İsviçre Merkez Bankası, enflasyonist baskının yeniden arttığını vurgulayarak politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1,75'e çıkardı. Norveç Merkez Bankası da politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 3,75 seviyesine çıkardı.