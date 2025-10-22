  1. Ekonomim
Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününde İngiltere hariç düşüşle kapandı.

Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,18 değer kaybederek 572,29 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,03 azalarak 42.209,64 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 düşüşle 8.206,87 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,74 değer kaybederek 24.151,13 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,93 artarak 9.515 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,14 yükselişle 1,16 oldu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin rekabet gücünü artırabilmesi için elektrik üzerindeki vergilerin azaltılması gerektiğini belirtti.


​​​​​​​İngiltere'de enflasyon eylülde yıllık bazda yüzde 3,8 ile yatay seyir izledi.​​​​​​​

