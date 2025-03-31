Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı

Trump, daha geniş ve daha yüksek tarifelerden oluşan yeni bir liste açıklayacağı 2 Nisan tarihini "Kurtuluş Günü" olarak ilan etti.

Almanya'da DAX endeksi %0,9, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,4, FTSE 250 endeksi %0,6, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,9 düşüşle gönü başladı.

Stoxx Europe 600 Endeksi de %0,9 düşüşle açıldı.