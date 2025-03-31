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Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife planlarının küresel ticaret savaşını genişleteceği ve ekonomik bir çöküşe yol açacağı endişeleri arasında, Asya borsalarında yaşanan düşüşün ardından, Avrupa borsaları da haftaya aşağı yönle başladı.

Haber Merkezi
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Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
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Trump, daha geniş ve daha yüksek tarifelerden oluşan yeni bir liste açıklayacağı 2 Nisan tarihini "Kurtuluş Günü" olarak ilan etti.

Almanya'da DAX endeksi %0,9, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,4, FTSE 250 endeksi %0,6, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,9 düşüşle gönü başladı.

Stoxx Europe 600 Endeksi de %0,9 düşüşle açıldı.

Asya borsaları negatif seyrediyorAsya borsaları negatif seyrediyorBorsa Haberleri

 

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