Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 34.837 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 kazançla 7.483 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 artışla 12.088 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, dünya genelinde siyasi krizlerin derinleşmesi ve jeopolitik endişelerin artmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Öte yandan Avrupa'da açıklanan verilerden alınan sinyaller resesyon endişelerini desteklemeye devam ederken, ECB'nin gelecek dönemde atacağı adımların büyüklüğüne yönelik belirsizlikler varlığını koruyor.

Avro Bölgesi'nde enflasyon hedeflenen seviyeye yakın seyrederken, ekonomik aktiviteyi canlandırmak amacıyla bankanın perşembe günü yılın son para politikası kararında 25 baz puanlık faiz indireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan Fransa'daki siyasi belirsizlikler de piyasaların odağında bulunurken, hafta sonu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Fransa'nın başkenti Paris'te Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı.

Bu arada, İngiliz firmaları, kasımda iş ilanlarını azaltmaya devam etti. İşe Alım ve İstihdam Konfederasyonu ve KPMG'ye göre, kalıcı pozisyonlardaki düşüşün etkisiyle boş pozisyonlar Ağustos 2020'den bu yana en sert düşüşü kaydetti.

Analistler, ECB'nin faiz kararı toplantısında yatırımcıların ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından Bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu arayacağını kaydetti.