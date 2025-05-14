Avrupa borsaları, halka arzda ABD’ye karşı harekete geçti

Avrupa'nın iki büyük borsa işletmecisi Deutsche Boerse ve Euronext, yerel halka arzları ABD rekabeti karşısında korumak için çabalarını artırıyorlar.

Avrupa ve Birleşik Krallık'taki borsalar son iki yıldır halka arz kuraklığından etkilendi ve bir dizi yerel firma, daha derin sermaye havuzları ve potansiyel olarak daha yüksek değerlemeler için ABD'de halka açılmayı veya birincil listelemeyi tercih etti.

Deutsche Boerse, geçtiğimiz haftalarda Alman şirketleri ve halka arz danışmanlarıyla paylaştığı bir belgeye ve Reuters'e göre, halka arz sonrası performansın düşüklüğü, daha yüksek maliyetler ve ABD'de listelenen firmalar için dava tehdidi konusunda uyarıda bulunuyor.

Almanya da dahil olmak üzere Avrupa'da halka arz edilen şirketlerin yaklaşık üçte ikisi ilk işlem günlerinde yükselirken, ABD'de halka arz edilen Avrupalı şirketlerin yalnızca yarısı piyasaya ilk girişlerinde kazanç elde etti. Zaman içinde bölgedeki halka arzlar da Avrupa'da ABD'den daha iyi performans gösterdi.

Veriler halka arz sırasındaki değerlemeden bahsetmiyor, ancak borsa raporunda Avrupa'da listelenen şirketlerin ABD'de listelenen emsallerine göre daha yüksek bir primle işlem gördüğüne dair birkaç örneğin altını çizdi.

Sözcüsü Reuters'e yaptığı açıklamada, Amsterdam ve Paris'in de aralarında bulunduğu şehirlerde yedi piyasa işleten Euronext'in de ABD'de kote olan firmaların Avrupalı emsallerinden daha yüksek değerlere sahip olduğu inancını sorgulayan benzer bir belgeyi yeniden yayınlamayı planladığını söyledi.

Deutsche Boerse'nin sermaye piyasaları ve şirketler başkanı Stefan Maassen Reuters'e verdiği demeçte, "Listeleme konusunda Avrupa içinden ziyade Avrupa ile ABD piyasası arasında bir rekabet görüyoruz," dedi.

Borsalar, platformlarında listelenen şirketlerden ve menkul kıymetlerin alım satımı için aracılardan ücret alıyor ve politika yapıcılar tarafından yatırım çekmek için kritik olarak görülüyor.