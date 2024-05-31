Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 8.239 puanda seyrederken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 34.431 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,1 değer kaybıyla 11.326 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın hemen altında 7.977 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1,0820 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD büyüme verisinin ilk çeyrekte yüzde 1,6'dan yüzde 1,3'e revize edilmesine karşın küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ve Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Büyüme verisindeki aşağı yönlü revizyonda tüketici harcamalarındaki yavaşlamanın etkili olduğunu belirten analistler, bu durumun Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceği yönündeki beklentileri destekleyebileceğini söyledi.

ABD'de bugün açıklanacak olan ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getiren analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından takip edildiğini kaydetti.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, nisan ayında yüzde 6,4'e gerileyerek ortak para biriminin oluşturulmasından sonraki en düşük seviyesine indi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek hafta politika faizinde indirime gideceğine kesin gözüyle bakıldığını, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu gevşemenin ardından gelecek dönemde Bankanın atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini söyledi.

Ayrıca, dün uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ECB'nin, Eylül 2024'te mevduat faizini (banka rezervlerine ödenen DFR) resmi olarak ana politika faizi haline getirmek için para politikasına yönelik yeni bir operasyonel çerçeve sunacağını ve bu faiz oranlarının yavaş yavaş çok dar bir faiz koridoru ile talep odaklı bir rejime doğru evrileceğini kaydetti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.