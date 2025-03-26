Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 13.438 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,6 azalışla 8.064 puan seviyesindeyken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,1 kazançla 8.674 puandan işlem görüyor.

ABD'nin gümrük tariflerinin yürürlüğe girmesi konusundaki belirsizlikler Avrupa borsalarında etkili olurken, ABD Başkanı Donald Trump’ın atacağı adımlara ilişkin haber akışı bölgede yakından takip ediliyor.

AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Beyaz Saray'ın üst düzey ekonomik danışmanı Kevin Hassett ile birtakım görüşmeler yaptığını söyledi. Görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı.

Öte yandan, S&P Global Ratings, Avro Bölgesi için bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini belirsizlikler ve ABD tarifeleri nedeniyle yüzde 0,9'a düşürdü. Ancak Almanya ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) mali teşvik önlemlerine bağlı olarak 2026'dan itibaren ekonomik büyümede önemli bir toparlanma bekleniyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İngiltere’de şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,4 artarak beklentileri aşarken, yıllık bazda yüzde 2,8 ile öngörülerin altında arttı. Ülkede çekirdek TÜFE ise aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,5 artış gösterdi.

Analistler bugün ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtti.