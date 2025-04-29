Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 524,22 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 22.381,74 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 kayıpla 8.411,32 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 primle 37.701 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 kazançla 13.454,78 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 yükselişle 7.577,79 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD ve ticaret partnerleri arasında devam eden tarife müzakerelerinden olumlu sonuçlar alınabileceğine yönelik iyimserliklerle pozitif bir seyir öne çıkıyor. Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, ABD'nin tarifeler aracılığıyla başlattığı ticaret savaşlarının durulacağına dair beklentiler ve ticari müzakere adımları bölgede risk iştahını artırıyor.

İspanya ve Portekiz genelinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşandığı, iletişim ve ulaşım ağlarının sekteye uğradığına yönelik haber akışı yakından takip ediliyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün yaptığı açıklamada, İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintileriyle ilgili durumu yakından takip ettiklerini ve sorunun giderilmesi için destek vereceklerini aktardı.

Jeopolitik tarafta ise Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin haber akışı yakından takip edilirken, Rusya, 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferin 80. yıl dönümünde Ukrayna'da geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla, zaferin 80. yıl dönümü gerekçesiyle, insani nedenlerle, Rus tarafının 8 Mayıs-11 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan ettiği açıklandı.

Açıklamada, bu süre içerisinde bütün askeri eylemlerin durdurulacağı belirtildi. Alman hava yolu şirketi Lufthansa 2025'in ilk üç ayı için, şirketin derlediği tahminlere paralel olarak, 722 milyon Euro tutarında düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi zarar bildirdi.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentileri, ABD'de ise New York Fed tüketici güven endeksi, konut fiyat endeksleri ve JOLTS açık iş sayısı verileri takip edileceğini söyledi.