Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artarak 449,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 15.716 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 7.268 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.180 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 primle 9.276 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 27.904 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,3 artışla 1,1004 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 1,1020 seviyesinde dengelendi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 6,4 arttı.

İngiltere'de mayıs ayı işsizlik oranı yüzde 4 ile beklentileri aştı. İngiltere'de işsizliğin beklentileri aşmasına karşın devam eden enflasyon baskılarıyla para piyasalarındaki fiyatlamalarda İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) 3 Ağustos'taki toplantıda yüzde 79 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Bugün ayrıca, Almanya ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak ZEW beklenti endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü kaydetti.