Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.760 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 primle 33.920 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 10.572 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 değer artışıyla 8.165 puanda bulunuyor.

Avro dolar paritesi yatay seyirle 1,0930 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin sözle yönlendirmeleri takip edilirken, ECB Başkanı Christine Lagarde, "Para politikasına ilişkin operasyonel çerçevede yapılan değişikliklerin, politikanın gelecekte etkili, sağlam, esnek ve verimli kalmasını sağlayacaktır." dedi.

Fitch Ratings dün yayınladığı global ekonomik görünüm raporunda para politikasında gevşeme için daha fazla kanıta ihtiyacı olduğu gerekçesiyle ilk faiz indirimlerini Fed’in temmuzda ECB’nin ise haziranda yapmasını beklediklerini açıklarken, ECB Üyesi Yannis Stournaras bugün yaptığı açıklamada Fed'den önce faiz indirilmesi görüşüne katılmadığını ifade etti.

Para piyasalarında ECB'nin ilk faiz indirimlerine başlama ihtimali nisanda yüzde 11 ve haziranda yüzde 88 ile fiyatlanırken, bugün ECB yetkililerinin açıklamaları ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri takip edilecek.