Avrupa borsaları İspanya hariç düşüşle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 8.263 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışın hemen altında 33.562 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 7.446 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 11.555 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya temkinli başladı.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) geçen hafta yaptığı faiz indirimi sonrası Avrupa borsalarında risk iştahı artarken, bölgede durgunluk endişeleri varlığını korumaya devam ediyor.

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Belçika Merkez Bankası Başkanı Pierre Wunsch dün verdiği demeçte ECB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi gerektiğini belirterek "Ancak tüketici fiyat artışına dikkat etmeli." ifadesini kullandı.

ECB yönetim kurulu üyesi ve Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel ise cumartesi günü yaptığı açıklamada enflasyon hedefini gelecek yılın sonunda yakalamayı beklediklerini belirterek, "Enflasyona odaklanmaya devam etmeliyiz." dedi.

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) bu haftaki toplantıda politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bugün, Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi takip edilecek.