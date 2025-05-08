Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 534,96 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 8.572 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 kazançla 38.465 puandan işlem görüyor.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 13.430 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 7.669,30 puan seviyelerinde seyrederken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 23.282 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD'nin tarifeler konusundaki müzakereci tavrı ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararı sonrasında pozitif seyrediyor.

Avrupa borsalarında da İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı ve BoE Başkanı Andrew Bailey'in açıklamaları öncesinde İspanya hariç pozitif bir seyir öne çıkıyor.

BoE'nin ülkedeki imalat sanayi aktivitesi ve ekonomik büyüme risklere karşı İngiltere ekonomisini canlandırmak ve fonlama maliyetlerini düşürmek için 25 baz puan faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin bugünkü toplantısında politika faizini yüzde 4,50 seviyesinden 4,25'e çekmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, mart ayı tüketici enflasyonunun yüzde 2,6 ile beklentilerin altında gerçekleştiğini hatırlatarak, söz konusu enflasyon verisi sonrasında enflasyonist risklerin sınırlı kalmasının, faiz indirimlerine alan açtığının altını çizdi.

Öte yandan, ABD tarifelerine yönelik gelişmeler ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik haber akışı bölgenin odağında bulunmaya devam ediyor.

Bugün İngiltere'de BoE'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları takip edilecek.