Avrupa borsaları İspanya hariç yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.661 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 30.459 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 10.161 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 7.604 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,0980'de seyrediyor.

Avrupa'da, bugün gözler bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası da (BoE) yılın son toplantısında faizleri sabit bırakırken, ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz indirimleri için zamana değil verilere bağlı kalacaklarını söyledi.

BoE'nin politika faizini beklentiler doğrultusunda son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bırakmasının ardından bankadan yapılan açıklamada, banka tahminlerinin politika faizinin 2024'ün üçüncü çeyreğine kadar yüzde 5,25'te kalması ve 2026 sonunda kademeli olarak yüzde 4,25'e düşürülmesi yönünde olduğu ifade edildi.

Analistler, BoE'nin dünkü mesajlarında "şahin" tutum sergileyerek olası bir faiz indirimine ilişkin beklentileri ötelediğini bildirdi.

Küresel pay piyasalarının, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarını açıklaması sonrasında haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlediğini belirten analistler, bugün ayrıca ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI ile sanayi üretimi verilerinin de takip edileceğini dile getirdi.