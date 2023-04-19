Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalarak 467,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederek 15.852 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.879 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalışla 27.881 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 7.533 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 9.428 puanda bulunuyor.
Dün yüzde 0,4 artışla günü 1,0980 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1,0970 seviyesinde seyrediyor.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ile yoğunlaşan bilanço döneminde hisse ve sektör bazlı oynaklıklarla yön arayışının sürdüğünü ifade etti.
Avro Bölgesi'nde bugün açıklanacak enflasyon verilerinin önemine dikkati çeken analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 4 Mayıs'ta 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını, 50 baz puanlık faiz artış ihtimalinin ise bugünkü enflasyon verisinin ardından netleşmesinin beklendiğini kaydetti.
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin yanı sıra ABD'de Fed'in Bej Kitap Raporu verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yıllık yüzde 10,1 artışla beklentileri aştı.