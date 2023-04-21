Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 467 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 15.776 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.907 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.542 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 27.538 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0960 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler ve şirket karlılıklarının beklentileri karşılayamaması nedeniyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.