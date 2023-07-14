Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.444 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.392 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 9.495 puanda bulunurken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 28.756 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, bugün 1,1250 ile 28 Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından gerileyerek 1,1220'de dengelendi.

Analistler, küresel piyasaların ABD'de beklentilerin üzerinde yavaşlayan enflasyonun ardından pozitif bir seyir izlediğini ifade ederek, ABD'de bugün açıklanacak JP Morgan, Wells Fargo, Citi Group gibi bankalar ve BlackRock'ın 2. çeyrek finansal sonuçlarının yatırımcıların odağında olacağını dile getirdi.

Dün yayımlanan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) haziran ayı para politikası toplantı özetinde "şahin" tonların öne çıktığını belirten analistler, Avrupa'da enflasyon baskısının da ABD'ye göre daha güçlü kalmaya devam ettiğini anımsattı.

Özette, ECB'nin gerekirse temmuz toplantısından sonra da faiz oranlarını artırmayı düşünebileceği vurgusu yapılarak, ileriki dönemlerde de veri odaklı kararlar alınacağı bildirildi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.