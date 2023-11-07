Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.404 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 28.648 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 kazançla 9.373 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 6.979 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,0700'de seyrediyor.

Avrupa'da, makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeye devam ediyor.

Buna göre, dün Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) sırasıyla 47,8 ve 46,5 ile daralmanın devam ettiğine işaret ederken, Almanya'da fabrika siparişleri eylülde beklentilerin aksine yüzde 0,2 arttı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri dün sözle yönlendirmelerini sürdürürken, Avrupa basınında çıkan haberlere göre ECB üyesi Robert Holzmann ECB'nin gerekmesi halinde tekrar faiz artırmaya hazır olması gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da eylül sanayi üretimi aylık yüzde 1,4 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydetti. İngiltere'de ekim Halifax konut fiyat endeksi ise aylık yüzde 1,1 ile öngörülerin üzerinde artarken, yıllık yüzde 3,2 azaldı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerinde, enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğine ilişkin vurguyu öne çıkarmasının ardından karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın büyük ihtimalle gelecek üç toplantıda da politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini aktardı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirtti.