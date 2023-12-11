Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 7.546 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalışla 30.349 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 10.190 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.535 puanda bulunuyor. Euro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1,0760'da seyrediyor.

Küresel piyasaların odağında bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı bulunurken, Avrupa'da da gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

Analistler ECB ve BoE'nin bu hafta gerçekleştireceği toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını hatırlatarak, ABD istihdam raporundan alınan güçlü sinyallerin Avrupa'daki faiz indirim beklentilerinde de değişikliğe neden olduğunu bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, söz konusu veriler öncesinde, ECB'nin martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 75 iken, ABD istihdam raporu sonrasında yüzde 60'a geriledi.

BoE'nin ise faiz indirimlerine haziranda başlama ihtimali ise para piyasalarında yüzde 85 ile fiyatlanıyor.

Bölge merkez bankalarının faiz kararlarının ardından banka başkanlarının yapacağı sözle yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, bu hafta bölge genelinde açıklanacak yoğun veri gündeminin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.