Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 7.518 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 30.141 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 azalışla 9.926 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 7.436 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 1,0900'da seyrediyor.

Analistler, küresel piyasalarda ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryolarının güç kazanmasının etkilerinin görüldüğünü belirterek, ABD'de pay piyasalarının dün rekor kapanış gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Merkez bankalarının mart ayında faiz indirimine başlayacağına dair beklentilerin güç kaybetmeye devam ettiğini aktaran analistler, ekonomilerin resesyona girmeden bu dönemi atlatabileceği yönündeki umutların risk iştahını desteklediğini dile getirdi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu haftaki toplantısında faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, para piyasalarında bankanın nisanda faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 69 ile fiyatlandığını bildirdi.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) ise para piyasalarında, şubat ve mart toplantılarında politika faizini değiştirmeyeceği ancak mayısta yüzde 60 ihtimalle ilk faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

Analistler, bugün ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.