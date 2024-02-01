Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.637 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 30.660 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 10.068 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 7.657 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0780'de seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine martta başlamanın erken olduğuna işaret etmesiyle risk iştahının gerilediğini ifade ederek, bugün gözlerin İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarına çevrildiğini söyledi.

Dün, Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, Powell da para politikası kararlarının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, marta kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını düşündüğünü dile getirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, bankanın mayısta faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin ihtimalin yüzde 71 olduğunu ifade etti.

Bugün BoE faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve işsizlik oranı Avrupa'da ve ABD'de açıklanacak imalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, Avro Bölgesinde bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ocakta yıllık yüzde 2,7 artmasını beklendiğini, aralıkta yıllık enflasyonun yüzde 2,9 olduğunu hatırlattı.