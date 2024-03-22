Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.892 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 10.882 puanda bulunurken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 34.220 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 8.153 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) diğer büyük merkez bankalarından daha sonra faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla Avrupa borsalarında risk iştahının düşük seyrettiğini ifade etti.

İngiltere Merkez Bankası dün politika faizini yüzde 5,25'te sabit bırakırken, İsviçre Merkez Bankasının "sürpriz" şekilde politika faizini yüzde 1,50'ye indirmesi piyasalarda oynaklığın artmasına neden oldu.

Bankadan yapılan açıklamada, iş gücü piyasasındaki zayıflamanın gelecek dönemde daha da hızlanabileceği vurgusu yapıldı. Söz konusu kararın ardından dolar/İsviçre frangı paritesi yüzde 1,2 artışla günü 0,8994 seviyesinden tamamladı ve Kasım 2023'ten sonraki en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Parite, şu sıralarda da yükseliş eğilimini sürdürerek 0,9000 seviyesine çıktı.

Söz konusu gelişmelerin ardından dün yüzde 0,6 azalışla günü 1,0860 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 düşüşle 1,0830 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti. Analistler, gün içinde açıklanan verilere göre İngiltere'de perakende satışların şubatta aylık bazda değişim göstermediğini ancak yıllık bazda yüzde 0,4 azalışla beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.