Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 düşüşle 535,98 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 23.112 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 8.596,35 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 azalışla 38.176 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 13.487 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.741,85 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret politikalarının ekonomiler üzerindeki etkileri yakından izlenirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) yaklaşan para politikası toplantısı öncesinde temkinli bir seyir izleniyor.

Ticaret savaşları ile ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik haber akışı bölgenin odağında yer alıyor. Çekya'nın başkenti Prag'da temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, olası bir ateşkesin her an başlayabileceğine inandığını ve diplomasiye şans tanınması için bunun en az 30 gün sürmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan, bölgede bu hafta İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı da yakından takip edilecek. BoE'nin imalat sanayi aktivitesi ve ekonomik büyüme risklerinin gölgesindeki ekonomisini canlandırmak ve fonlama maliyetlerini düşürmek için faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin 8 Mayıs'taki toplantısında politika faizini yüzde 4,50 seviyesinden yüzde 4,25'e çekmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi, ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.