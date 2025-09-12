Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 554 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 23.698 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer primle 9.336 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 42.376 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 15.270 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.805 puan seviyesinde seyrediyor.

Dün ECB para politikası kararında üç temel politika faizini değiştirmedi. ECB, mevduat faiz oranını yüzde 2, refinansman faizini yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,40 seviyesinde tuttu.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyon oranının istedikleri seviyelerde bulunduğunu belirtti. Lagarde, dezenflasyonist sürecin sona erdiğine işaret ederek, enflasyon görünümünün halen değişken küresel ticaret politikası ortamı nedeniyle belirsiz olduğunu anlattı.

Lagarde, yılın geri kalanında daha yüksek tarifeler, daha güçlü avro ve artan küresel rekabetin Avro Bölgesi büyümesini yavaşlatmasını beklediğini, ancak söz konusu olumsuzlukların büyüme üzerindeki etkisinin gelecek yıl azalacağını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı ile Orta Doğu'daki çatışma gibi jeopolitik gerilimlerin ciddi belirsizlik kaynağı olmaya devam ettiğine dikkati çeken Lagarde, jeopolitik gerilimlerin azalması veya kalan ticaret anlaşmazlıklarının hızla giderilmesi halinde güvenin artacağını ve ekonomilerin daha da canlanacağını kaydetti.

Analistler, bundan sonra ECB'nin parasal gevşeme döngüsünü sonlandırabileceğini, olası bir faiz indiriminin ise aralık ayında olabileceğini söyledi.

ECB üyelerinin değerlendirmeleri takip ediliyor

ECB üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy dün verdiği demeçte gelecek toplantılarda yeni bir faiz indiriminin mümkün olduğunun sinyalini verdi. Villeroy, ECB'nin faiz kararından sonrası değerlendirmesinde "Önceden belirlenmiş bir yol yok ancak gelecek toplantılarda bir başka faiz indirimi tamamen mümkün." ifadesini kullandı.

ECB Yönetim Konseyi Üyesi Martins Kazaks ise ECB'nin jeopolitik risklerin gölgelediği bir ortamda herhangi bir yönlendirme yapmaktan kaçınması gerektiğini belirterek, bankanın ekonomik projeksiyonlarını güncelleyeceği 18 Aralık toplantısının gidişat hakkında daha çok bilgi vereceğini söyledi.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre Avrupa Birliğinin (AB) en büyük ekonomisi olan Almanya'da tüketici enflasyonu ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,2 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Analistler, günün geri kalanında bölge genelinde veri gündemi sakin olacağını, ABD tarafında ise Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade etti.