Avrupa borsaları negatif seyrediyor

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 8.125 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 kayıpla 34.175 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,6 azalışla 7.479 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,5 düşüşle 11.159 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 1,0830 seviyesinde seyrediyor.

Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bölgede açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini gösterdi.

Buna göre, Almanya'da imalat sanayi PMI 42,6 ve hizmet sektörü PMI 52, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI 45,6 ve hizmet sektörü PMI 51,9 ile öngörülerin altında kalırken, İngiltere'de imalat sanayi PMI 51,8'le beklentilerin üzerinde, hizmet sektörü PMI 52,4'le tahminlerin altında gerçekleşti.

Öte yandan Almanya'da açıklanan GfK tüketici güven endeksi ise eksi 18,4 ile öngörüleri aştı.

Analistler, bölge genelinde ekonomiye ilişkin endişelerin devam ettiğini belirterek, PMI verilerinden alınan sinyallerin resesyon endişelerini beslediğini bildirdi.

Bugün günün geri kalanında ABD'de PMI verileri ile yeni konut satışları takip edilecek.