Avrupa borsaları negatif seyrediyor

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 34.518 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 7.358 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,2 düşüşle 11.777 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde karışık bir seyir öne çıkarken, birbirine çok yakın gelen anket sonuçları ve siyasi belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Bugün ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri dünya genelinde yakından takip ediliyor. Son anketlere göre, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump yüzde 48,5 ile aynı düzeyde oya sahip gözüküyor.

Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) aralık ayında yeni bir faiz indirimi yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.

ECB'nin atacağı adımların hızına ve boyutuna yönelik tahminler henüz netleşmezken, bölgedeki makroekonomik veri akışından alınacak sinyaller yakından takip ediliyor.

Bugün, ABD başkanlık seçimlerinin yanı sıra İngiltere'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de dış ticaret dengesi ve ISM hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.