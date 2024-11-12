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Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsalarında negatif bir seyir izleniyor. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 düşüşle 507,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 azalışla 19.250 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 8.074 puan seviyesinde bulunuyor.

Haber Merkezi
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Avrupa borsaları negatif seyrediyor
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İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 kayıpla 34.037 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 düşüşle 7.351 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,8 azalışla 11.504 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yeni dönemde izleyeceği politikalara ilişkin endişeler ve yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde karışık bir seyir izliyor.

Avrupa borsalarında ise satıcılı bir seyir öne çıkarken, bölgedeki makroekonomik veri takvimi yakından takip ediliyor.

Bölgede açıklanan verilere göre Almanya'da ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,4, yıllık bazda da yüzde 2 artışla beklentilere paralel gerçekleşti. İngiltere'de eylül ayı işsizlik oranı ise yüzde 4,3 ile öngörüleri geride bıraktı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi ve Almanya'da Zew ekonomik güven endeksinin takip edileceğini söyledi.

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