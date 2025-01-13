Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalışla 509 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 20.140 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 8.225 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 34.958 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 11.675 puandan işlem görürken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.408 puana geriledi.

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yılın ikinci yarısında devam edeceğine yönelik fiyatlamalarla negatif bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler ve enflasyonist baskıların tekrar güç kazanabileceğine ilişkin endişeler risk algısının yüksek seyretmesine neden oluyor.

Avrupa borsaları cuma günü satış ağırlıklı seyrederken, bölge genelinde göreve gelecek yeni ABD yönetiminin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik endişeler risk algısını artırıyor.

Trump'ın atacağını belirttiği tarife adımlarının Avrupa ekonomisine etkileri merak konusu olmaya devam ederken, bölge genelinde resesyon endişeleri ana ekonomik gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Analistler, ABD'nin gümrük vergilerinde güçlü artışlara gitmesinin siparişleri ve kar oranlarını etkileyebileceğini belirterek, hali hazırda devam eden imalat sanayi aktivitesindeki daralmanın güç kazanabileceğini dile getirdi.

Bu hafta çarşamba günü açıklanacak sanayi üretimi ve cuma günü nihai enflasyon verilerinin de piyasaların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, söz konusu verilerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemdeki atacağı adımlara yönelik fiyatlamaları değiştirebileceğini söyledi.