Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 12.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 düşüşle 625,9 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 azalışla 10.646 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 24.888 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 azalışla 46.501, puandan İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 18.139 puandan, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,3 değer kaybederek 8.475 puandan işlem görüyor.

ABD'deki tarife gündemi piyasalar üzerinde baskı unsuru olmaya devam ederken, Trump'ın, Yüksek Mahkemenin ilave gümrük vergileriyle ilgili kararıyla "oyun oynamak" isteyen ülkelerin çok daha yüksek bir gümrük vergisi oranıyla karşılaşabileceğini söylemesi mevcut risk algısını artırdı.

Trump'ın, tarife konusunda geri adım atmaması, ticaret politikalarına ilişkin öngörülebilirliği azaltmayı sürdürürken, bu konunun Trump yönetimi ile Yüksek Mahkeme arasında bir çekişme boyutuna gelmesinden endişe ediliyor.

Jeopolitik tarafta İran ile ABD arasında Umman'da yapılan dolaylı görüşmeler sona erdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını ve bu yönde bir niyetinin de bulunmadığını söyledi.

Söz konusu açıklama, ABD-İran hattında olası bir askeri müdahale riskine ilişkin kaygıları azaltsa da, petrol arzına yönelik endişeler devam ediyor.

Analistler, endüstrinin temel girdilerinden petrol fiyatlarındaki olası yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceğini, bunun da merkez bankalarının politika alanını daraltarak faiz indirimi beklentilerinde oynaklığa neden olabileceğini kaydetti.

Bununla birlikte Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın dün gerçekleştiği konuşması yakından takip edildi. Bugün de açıklamalarda bulunacak olan Lagarde, Avro Bölgesi enflasyonunun iyi durumda olduğunu söyleyerek, bankanın faiz politikasının yerinde olduğunu belirtti.

Avrupa'nın henüz tam olarak ortaya çıkmamış güçlü yönleri bulunduğunu belirten Lagarde, "Avrupa, ileri düzey yapay zeka modelleri geliştirme konusunda öncü değil. Ancak tarih bize bir şey öğretiyorsa, daha büyük ekonomik kazanç bu araçları üretmekte değil, daha geniş ekonomiye uygulamakta yatıyor olabilir." dedi.

Analistler, son dönemde Avrupa'da liderlerinin tarifelere karşı güçlü duruş sergilediğini aktararak, bu göz önüne alındığında tarifelerde gerginliğin tırmanma riskinin bir yıl öncesine göre daha yüksek olabileceğini söyledi.

Öte yandan, Avrupa Parlamentosu (AP), ABD'de tarifeler konusunda yaşanan belirsizlik nedeniyle Avrupa Birliği (AB)-ABD ticaret anlaşmasına ilişkin çalışmaları ve yapılması planlanan oylamayı askıya aldı.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin izleneceğini belirterek, ABD'de konut fiyat endeksi, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşması ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.