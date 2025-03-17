Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 547,90 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 23.012,50 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kazançla 8.636,50 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 38.743 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 13.023,11 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 primle 8.030,44 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun kontrol altında kalmaya devam ettiğini işaret eden veriler ve Çin'in yeni ekonomik teşvik adımlarıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.

ABD yönetiminin korumacı ticaret tutumu yatırımcıların odağında olmayı sürdürürken, bu durumun küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler varlığını koruyor.

Avrupa borsalarında da pozitif bir seyir izlenirken, Almanya'da siyasi partiler kamu borçlanmasında artış yapılması konusunda anlaştı.

Almanya'nın bir sonraki başbakanı olması beklenen Friedrich Merz, cuma günü kamu borçlanmasında artış yapılmasına ilişkin, Yeşiller Partisi ile uzlaşıya vardı.

Yeşiller Partisinin genel seçimlerin ardından yeni hükümeti kurmak için koalisyon müzakerelerine başlayan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) hazırladığı savunma ve yatırım paketini yarın Federal Meclis'te düzenlenecek oylamada desteklemesi bekleniyor.

Analistler söz konusu paketin 500 milyar avro değerinde olacağını hatırlatarak, anlaşmanın ülkedeki imalat aktivitesini canlandırma noktasında etkili olabileceğini söyledi.

Bugün ABD'de perakende satışlar ile New York Fed imalat sanayi endeksi takip edilecek.